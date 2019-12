Officiel ! Mikel Arteta est le nouvel entraîneur de Arsenal

C'était pressenti, c'était annoncé, c'est désormais officiel. Mikel Arteta a été nommé, ce vendredi, entraîneur d'Arsenal. À 37 ans, l'ancien milieu de terrain des Gunners (2011-2016) épouse, pour la première fois, la fonction de coach numéro 1. Depuis 2016, L'Espagnol était l'un des adjoints de Pep Guardiola à Manchester City, qu'il avait rejoint dans la foulée de sa retraite sportive.



Ces derniers jours, Guardiola ne se faisait d'ailleurs pas d'illusions sur la suite qu'Arteta allait donner à sa carrière. « On a de la chance de l'avoir, c'est un type incroyable, un bon manager avec une vraie éthique de boulot, a ainsi affirmé l'ancien technicien du Barça, où Arteta a d'ailleurs fait ses classes comme joueur, mardi en conférence de presse. C'est pourquoi on l'a recruté d'ailleurs. Il discute avec Arsenal donc je ne sais pas ce qui va se passer. »



« Il a un grand avenir, il a beaucoup appris en tant qu'adjoint et il devra ensuite gérer son manque d'expérience à ce niveau, a pour sa part indiqué Arsène Wenger, son ancien entraîneur au sein du club londonien, lors d'une conférence de presse à Doha mercredi. Il devra surtout être bien entouré, avoir un bon environnement au sein du club. » Arteta en aura besoin, car il récupère une équipe bien malade.



L’Equipe