Officiel : Andrea Pirlo est le nouvel entraîneur de la Juventus Turin !

Ce samedi 8 août 2020 restera dans les mémoires des supporters de la Juventus. Au lendemain du cuisant échec face à l'OL en Ligue des champions, le club du Piémont a renvoyé Maurizio Sarri puis nommé Andrea Pirlo, totalement novice à ce niveau, au poste d'entraîneur principal !



Trois ans après l'annonce de sa retraite sportive, Andrea Pirlo fait une entrée fracassante dans le monde du coaching ! Nommé entraîneur des U23 de la Juventus il y a moins de dix jours pour son tout premier poste de sa très jeune carrière de technicien, le champion du monde 2006 est déjà promu et devient l'entraîneur principal du club champion d'Italie en titre ! Il a signé pour deux ans, jusqu'en juin 2022. Et ce, au lendemain de l'échec de la Juve en huitième de finale retour de la Ligue des champions face à l'OL de Rudi Garcia (1-1 en Italie, après le 0-1 de l'aller dans le Rhône).



Ce samedi, le club du président Andrea Agnelli n'avait pas perdu de temps et avait annoncé le renvoi immédiat de Maurizio Sarri, à peine un an après son arrivée. Si la presse italienne avait avancé les noms de Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi voire Roberto Mancini pour la succession, c'est donc Andrea Pirlo qui prend les rênes.