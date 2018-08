Officiel : Cheikh N’Doye revient à Angers !

À 32 ans, l’international sénégalais sous contrat avec Birmingham (D2 anglaise) Cheikh N’Doye va retrouver la Ligue 1 et Angers. Le milieu de terrain est arrivé hier après-midi en France.Il a signé son contrat aujourd’hui, comme l’annonce le SCO. Birmingham précise qu’il s’agit d’un prêt d’un an. En 2016-2017, Cheikh N’Doye a joué 37 matchs dont 33 en Ligue 1 avec Angers pour 5 buts et 6 passes décisives.