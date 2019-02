Officiel : Me Abdoulaye Wade sera à Dakar le 7 février

La campagne électorale ne sera pas de tout repos pour Macky Sall, surtout avec l’annonce de l’arrivée de Me Abdoulaye Wade. Le retour au Sénégal du chef de file des libéraux est en effet prévu pour le 7 février prochain.



«Le PDS informe, par la présente, que le Président Abdoulaye Wade, Secrétaire Général National du parti, arrivera de Paris, par vol spécial, ce jeudi 7 février 2019 à 15 heures, à l’aéroport International Blaise Diagne » indique un communiqué signé par Oumar Sarr.



Mais, précise le document, le Pape du Sopi prévoit de sillonner quelques villes notamment Rufisque, Pikine, Guédiawaye et s’arrêtera dans plusieurs communes de la ville de Dakar, avant d’arriver à sa destination finale qui n’est pas encore définie. Ce qui ne tardera pas puisque la même source informe que «l’itinéraire et les heures de passage dans les différentes escales (vous) seront communiqués ultérieurement.