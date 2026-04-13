Olympiades de mathématiques 2026 : Moustapha Guirassy appelle les lauréats à s’investir dans la recherche et l’innovation

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a présidé ce mardi, à la Sphère ministérielle de Diamniadio, la cérémonie de remise des prix aux lauréats des Olympiades nationales de mathématiques, édition 2026.



S’adressant aux élèves primés, il les a invités à faire preuve de résilience et d’endurance, des qualités essentielles selon lui pour réussir dans le domaine scientifique. « Vous êtes célébrés aujourd’hui (…). Votre temps, il faut l’investir dans la recherche, l’innovation, en restant résilient et endurant parce que devenir mathématicien va de pair avec cette résilience et cette endurance », a-t-il déclaré.



Placée sous le signe de l’excellence, la rencontre a mis en lumière de jeunes talents dont la rigueur et la passion pour les sciences constituent, selon les autorités, un atout majeur pour l’avenir du Sénégal.



Le ministre a également exhorté les lauréats à persévérer dans leurs efforts : « Je vous invite à poursuivre vos efforts, à cultiver votre passion pour les sciences et à viser toujours plus haut. Le Sénégal a besoin de vous, de vos idées, de votre créativité et de votre engagement ».