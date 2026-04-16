Éducation : le gouvernement et le G7 s’accordent sur plusieurs points essentiels

Le gouvernement et l'intersyndicale du G7, regroupement des sept syndicats d’enseignants du moyen et du secondaire les plus représentatifs, ont trouvé des accords sur plusieurs points du projet de protocole entre les deux entités.



Les deux parties ont procédé la rédaction du projet de protocole d'accord, afin de garantir une paix sociale durable dans le secteur de l'éducation.



Statut des décisionnaires et retraite



-Mise en place d’un Guichet unique pour appliquer sans délai les décrets n°2026-65 et n°2026-66.

-Réforme de la retraite : Validation d'une réforme systémique incluant l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, le reversement au Fonds National de Retraite (FNR)



- Lenteurs administratives



Le Gouvernement s'engage à la digitalisation des actes d'administration (hors décrets) en fin 2026



Les deux parties ont convenu de se retrouver le jeudi 16 avril 2026 à 10h pour tenter d'y apporter des solutions définitives.