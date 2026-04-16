Crise sociale : Le collectif And Gueusseum rejette le « livre blanc » du Gouvernement et fixe un ultimatum au 30 avril

Le bras de fer se durcit entre le ministère de la Santé et les partenaires sociaux. Le Directoire national de l’Asas And Gueusseum a exprimé, ce jeudi 16 avril 2026, son opposition catégorique au projet de « livre blanc » de justification annoncé la veille en Conseil des ministres. Qualifiant ce document de simple tentative de « dédouanement » de l'État, l'organisation syndicale exige des actes concrets et fixe la date limite du 30 avril 2026 pour la matérialisation des accords résiduels hérités du régime précédent.







Pour marquer sa détermination, le collectif annonce la publication d'un « Manifeste » sous forme de livret gris dès le 1er mai prochain. Ce document aura pour but de dénoncer les violations présumées des conventions internationales, de la Constitution et des libertés syndicales au Sénégal. And Gueusseum pointe notamment du doigt des manquements graves dans l'exercice du droit à la négociation collective, tant au niveau du Gouvernement que du patronat.







Au-delà des revendications salariales et statutaires, le syndicat porte une charge virulente contre la gestion actuelle du département de la Santé. Il dénonce des « problèmes de casting et de gouvernance » au sein du ministère de l'Hygiène publique, qualifiant la situation de « déliquescence ». Selon le collectif, le pilotage actuel du secteur est en déphasage total avec les ambitions de souveraineté sanitaire portées par le référentiel Sénégal Horizon 2050.







Cette montée de tension intervient dans un climat social déjà fragile, où les travailleurs de la santé réclament des « livrables » plutôt que des discours justificatifs. Le respect ou non de l'ultimatun du 30 avril sera déterminant pour la suite du climat social dans les structures sanitaires du pays, alors que le syndicat se dit prêt à engager le combat sur le terrain des libertés.

