Ligue des champions : Kylian Mbappé sort du silence après la nouvelle élimination du Real Madrid

Déçu mais pas abattu, Kylian Mbappé a adressé jeudi soir un message aux supporters du Real Madrid sur son compte Instagram.



Il lui aura fallu vingt-quatre heures pour digérer. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich, en quarts de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a brisé le silence sur son compte Instagram, avec un message de quelques lignes et une promesse.



Nous avons essayé jusqu’au bout, mais ce n’était pas suffisant, écrit l’attaquant international français (27 ans), buteur à l’aller comme au retour face aux Bavarois. C’est décevant d’être éliminés d’une compétition aussi importante, mais nous devons regarder devant nous. »



La promesse de Kylian Mbappé

« Nous devons nous regarder en face pour éviter ce genre de déception à l’avenir. Nous n’abandonnerons jamais ! À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose: nous allons recommencer à gagner et très bientôt », conclut-il.



Ça ne sera sans doute pas en Liga. La Maison Blanche, qui a par ailleurs été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du Roi par Albacete, est effectivement reléguée à neuf longueurs du FC Barcelone. Une saison à oublier pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers.