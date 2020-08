Olympique Marseille: un nouveau cas de Covid-19

L’Olympique de Marseille n’est décidément pas verni. Ces dernières semaines les cas positifs au Covid-19 se multiplient et une bien mauvaise nouvelle est venue mettre un coup d’arrêt dans la préparation du groupe olympien. Les noms de Steve Mandanda, Valentin Rongier, et Maxime Lopez étaient venu s'ajouter au cas Jordan Amavi sur la liste des cas positifs au Covid-19 récents.



Ce matin, on apprend par le biais de La Provence, qu'un éducateur d'une des équipes de jeunes du centre de formation a également été testé positif au Covid-19. Un énième cas qui ne devrait pas arranger les affaires des Marseillais, comptant déjà cinq cas positifs au sein de leur institution.