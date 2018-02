Olympique de Marseille : Mandada out 2 à 3 semaines pourrait manquer les deux chocs Psg-OM

Touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite à Saint-Etienne, Steve Mandanda souffre d'une déchirure qui nécessitera deux à trois semaines d'arrêt.



Le gardien du club phocéen pourrait donc manquer au moins le premier Classique contre le Paris-SG le 25 février en L1 voire même le second, trois jours plus tard en Coupe de France, selon L'Equipe. C'est son remplaçant Yohann Pelé qui gardera le but olympien, si d'ici là le numéro 2 de l'Equipe de France ne se remet pas.