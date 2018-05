Omar Diallo, coach des gardiens déclare Khadim Ndiaye « titulaire »

L’ancien portier de l’équipe nationale et actuel coach des gardiens de but de l'équipe nationale espoir, Omar Diallo a évoqué la question de la concurrence des gardiens de but d’Aliou Cissé pour garder les cages de l’équipe lors de Coupe du Monde qui débute le 14 juin prochain en Russie. Selon lui, Khadim Ndiaye a une longueur d’avance sur Abdoulaye Diallo.



«Je ne parle pas de numéro 1 pour le moment. Il faut voir les gardiens lors des trois (3) matchs amicaux contre le Luxembourg, la Croatie et la Corée du Sud. Mais, on peut dire que Khadim Ndiaye est en pole position », a souligné le coach des portiers.



Il ajoute que « Khadim continue à être performant lors des rencontres amicales, comme il a été à l’occasion des éliminatoires du mondial, il devrait garder les buts ».



Toutefois, il invite le portier d’Horoya AC à redoubler d’efforts pour confirmer ses statistiques. Pour l'ancien gardien de but des "Lions" Khadim Ndiaye « ne doit pas dormir sur ses lauriers, en pensant que tout est acquis. Le choix du gardien devra se faire pendant la compétition. C’est à la Coupe du monde qu’on doit savoir qui est N°1, N°2 ou N°3 ».



« Je me vois mal de dire qu’Abdoulaye Diallo est N°1 et que je le relègue derrière un autre s’il se blesse. Je préfère garder le nom du N°1, en attendant de disputer les trois (3) rencontres amicaux », a-t-il poursuivi dans les colonnes de Stades.



L’option de nommer Khadim Ndiaye gardien N°1 lors de la Coupe du monde pourrait ne surprendre les observateurs si l’on regarde les saisons faites par les deux gardiens dans leur championnat respectif.

Après une longue blessure, Abdoulaye Diallo avait du mal à reprendre sa place de titulaire en club avec Rennes. Ainsi, il a passé la majeure partie du championnat sur le banc.

Khadim Ndiaye lui, reste titulaire de son club Horoya AC et a fait de bonnes performances avec l’équipe nationale durant l’absence d’Abdoulaye Diallo.



Avec Stades