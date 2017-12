Omar Pène revient de loin et raconte sa maladie : "J'avais perdu la voix, subi trois interventions chirurgicales et..."

Dans un large entretien, Omar Pène est revenu sur les épreuves qu'il a traversées ces trois dernières années. Le lead vocal du Super Diamono raconte le jour où il a fait le triste constat d'avoir perdu sa voix, celle-là même qui a transporté des générations et des générations de mélomanes.



"Un jour, Hervé Samb, un producteur, est venu me voir. Il avait sa guitare et m'a dit qu'il était venu pour qu'on essaie ma voix. J'ai essayé de chanter, mais je ne pouvais pas. J'avais perdu la voix. Les sons ne sortaient plus", confie-t-il dans les colonnes de L'Observateur avant d'expliquer comment il a géré ces moments : "Je n'ai pas paniqué. Je voyais venir parce que j'avais été opéré de la carotide. Je n'en mesurais pas l'ampleur. Je maigrissais jour après jour et mes amis m'en faisaient la remarque. Tout le monde savait que j'étais malade sauf moi. (...) Quand j'ai remarqué que j'avais perdu la voix, je n'ai pas paniqué. Très positif, je me suis dit que cela devait être le résultat des épreuves que j'ai eues à subir. Mais je me disais toujours qu'avec le temps, ça viendra. Par la suite j'ai contacté un coach et travaillé avec lui pendant deux mois pour réapprendre à chanter. Il m'a beaucoup aidé. (...) Techniquement, ça allait, mais je n'avais pas encore la plénitude de ma voix. Il fallait faire attention pour ne pas que la voix se casse. Avec le temps j'ai retrouvé la plénitude de ma voix et en mieux. Aujourd'hui, quand je chante, c'est comme à mes débuts, à 17 ans".



Mais que le chemin de la guérison fut long et pénible. "Il fallait faire un break, un répit, suivre un traitement purement médical. J'ai subi trois interventions chirurgicales. Il m'a fallu prendre un recul de deux ans pour me requinquer. Je n'étais pas seul. J'étais bien entouré et je recevais tout le temps des messages de soutien de mes fans. Tout s'est fait dans la plus grande discrétion, parce que nous ne sommes pas des exhibitionnistes. On a pu gérer cette histoire d'une façon très discrète et très professionnelle. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que je reviens de loin. Le jour où mon médecin m'a dit cela, j'ai beaucoup rigolé", a confessé Omar Pène