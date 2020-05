"On a été marabouté par le Sénégal en 2002", affirme Emmanuel Petit

Les anciens champions du monde français qui ont été piétinés par les "Lions" du Sénégal 31 mai 2002, à Séoul, en match d’ouverture de la Coupe du monde de football, n'ont toujours pas digéré cette défaite



El Haj Diouf et ses coéquipiers, qui disputaient leur première phase finale, avaient fait tomber la France de Zidane (il n'avait pas disputé), Trézéguet, Henry, grâce à un but de Pape Bouba Diop à la 30e minute de jeu



Le défenseur français Emmanuel Petit, qui remonte le temps, a le sentiment, juste après la fin du match, d’avoir été victimes des "sorciers sénégalais".



«Les marabouts ont contribué (éclats de rires). Je vais vous raconter une anecdote : un an avant la Coupe du monde en Corée, je suis sur une plage en France. Je vois un vendeur à la sauvette qui vient me voir et que je connaissais. (…) Il me regarde sérieusement et me dit : «tu sais la Coupe du monde qui se joue dans un an la France va jouer le Sénégal et va perdre par un but à zéro, parce que nos marabouts sont très puissants au Sénégal. Vous allez voir. (…) ça m’est venu à l’esprit et je me suis dit peut-être que la France a été maraboutée», a-t-il déclaré dans un entretien avec le journal Record.



Il ajoute : «On a eu beaucoup de malchance dans ce match. On a tapé les poteaux et la barre transversale plusieurs fois. Il ne manquait que ce but.»