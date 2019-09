On dénombre 5.250 paratonnerres sur l'ensemble du territoire sénégalais

La foudre a tué 14 personnes depuis le début de l'hivernage au Sénégal. Ces chiffres qui font froid dans le dos et suscitent l'inquiétude sur l'existence de paratonnerres dans le pays. Seydi Gassama, directeur de Amnesty Sénégal s'est interrogé sur leur existence.



Le journal "L'As" en dénombre 5.250 sur l'ensemble du territoire sénégalais installés au niveau des bâtiments stratégiques tels que les mairies, les ministères, les préfectures, les marchés, les stades, les écoles, les églises, etc.



Le coût d'un paratonnerre s'élève à deux millions FCFA sans compter l'installation et l'entretien qui doit être annuel.