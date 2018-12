"One Million March" annonce une marche

"One Million March", un mouvement mis en place par des Sénégalais de l’extérieur, pour rassembler 1 million de marcheurs, a lancé un appel à toute la population, à l'opposition et à la société civile pour prendre part à une manifestation dans les prochains jours contre le régime de Macky Sall.



"Le dictateur notre peuple de tout. Plus de 70% de la population sénégalaise vit dessous du seuil de pauvreté. Levons-nous dignement pour construire nation", a lancé le prédisent du Comité, Mansour Seck.



M. Seck a soutenu que le processus électoral, notamment la parrainage, mis en place par le gouvernement est "discriminatoire et manque de transparence". Selon lui, "la rétention des cartes d'électeurs privent certains Sénégalais leur droit de vote".



Il a demandé notamment à l'opposition à la société civile de venir prendre part à une manifestation dans les prochains jours pour atteindre l'objectif des 1 million de marcheurs, afin "d'arrêter les dérives autoritaires et la mal gouvernance" au Sénégal.