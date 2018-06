Onze de départ des "Lions" face à la Croatie : Aliou Cissé zappe Khadim Ndiaye et Kouyaté

Les sélectionneur des "Lions" avait annoncé qu'il mettrait la meilleure équipe possible contre la Croatie ce vendredi. Eh bien dans sa tête, le meilleur gardien actuel des "Lions", c'est Abdoulaye Diallo, qui ne joue pratiquement plus avec son club le Stades Rennais. Khadim Ndiaye est relégué sur le banc de touche malgré l'avis favorable de tous les spécialistes et observateurs. Le capitaine Cheikhou Kouyaté est également sur le banc au profit de Alfred Ndiaye. Diao Bladé Keita n'est également pas sur le Onze de départ...