Open Press Gris Bordeaux : « Balla Gaye va livrer dimanche le combat le plus difficile de sa carrière »

Le face-à-face avec les journalistes n’a finalement pas eu lieu. Après son show qui a duré une trentaine de minutes avant de retourner sur ses pas. Mais il a tenu a glissé quelques mots à l’endroit de son adversaire.



Gris Bordeaux est conscient que son adversaire du 7 août prochain n’est pas du genre à se laisser faire. Toutefois, le 3e Tigre de Fass semble être prêt sur tous les plans et n’attend que le jour J pour prendre sa revanche sur Balla Gaye 2.



« Balla Gaye va livrer dimanche le combat le plus difficile de sa carrière, parce que ce sera un combat tactique. Je veux montrer à Balla que j’ai plus d’expérience que lui et surtout de banditisme. A travers ce combat, je veux montrer à mes supporters que je suis un grand tacticien. Balla Gaye ne connait pas mon système », a averti le 3e Tigre de Fass.