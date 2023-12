Open Press : Modou Lô promet de ramener la victoire aux Parcelles assainies

Deux jours après l’open press de Boy Niang 2, son adversaire pour le combat royal du 1er janvier 2024 à l’Arène nationale, le Roi des arènes, Modou Lô, a effectué son open press jeudi au stade municipal des Parcelles assainies. Le leader de l’écurie Roc Energie affirme avec assurance son intention de ramener la victoire dans son fief.



Conscient du défi à relever, la bête noire des lutteurs pikinois sait qu'il lui faut forcément dicter sa loi au fils de De Gaulle pour conserver le titre de Roi des arènes. Il promet de ramener la victoire aux Parcelles assainies.



« C’est mon combat, parce que j'ai quelque chose à confirmer. Je ne pense même pas à un nul. On va sonner une très grande mobilisation, remplir le stade et ra- mener la victoire aux Parcelles, s'il plaît à Dieu », a soutenu un Modou Lô visiblement très relax devant une foule très excitée.



Il a déjà fait des ravages à Pikine en terrassant à tour de rôle Moussa Diouf de l'École de lutte Boy Niang, Laye Bèye de l'Écurie Falaye Baldé, deux fois Eumeu Sène de l'Écurie Taï Shinger et dernièrement Ama Baldé de l'Écurie Falaye Baldé.



Pour son duel contre Boy Niang 2, le Roc ne semble nullement inquiété. « J’ai affronté des lutteurs de toutes les catégories. Aucun combat ne peut plus m'ébranler. J'ai travaillé d'arrache-pied et je suis prêt pour la lutte pure ou la bagarre », a-t-il indiqué.