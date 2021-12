Opération « Fankanta »: la gendarmerie a investi les niches criminogènes à Kédougou et Saraya

Dénommée « Fankanta », cette opération avait pour objectifs d’une part, d’assainir les sites clandestins d’orpaillage traditionnel identifiés et d’autre part, de renforcer le dispositif de prévention sur la frange frontalière.

En effet, cette zone constitue une destination privilégiée pour certains Sénégalais et ressortissants étrangers à la recherche d’or et est sujette à des activités délictuelles de tous les genres qui déteignent sur l’ordre public et la tranquillité des populations.



D’importants moyens humains et matériels ont été ainsi engagés par le Haut commandement de la Gendarmerie pour mettre un terme aux agissements des individus en situation irrégulière dans les départements de Kédougou et Saraya.



Avec un effectif de plus d’un millier de gendarmes, les unités territoriales de la Légion-Est ont été renforcées par l'Escadron de surveillance et d'intervention de Kédougou (Esik), le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (Garsi), la Légion de la gendarmerie de l'air et des transports aériens (Lgata), la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité (Pnlc) et la Section cynophile.



1.575 individus contrôlés et 63 personnes arrêtées pour diverses infractions

Quinze jours durant, les gendarmes ont investi plus d'une vingtaine de niches criminogènes préalablement identifiées dans les localités comme Mako, Bantako, Kaniméri, Tenkoto, Seguekho, Lafia, Douta, Sambrambougou, Mandakoly, Khossanto, Bambrayandi, Diakhali, Kagne Kanabari, Kharakhéna, Gamba Gamba, Fadougou, Gougouda et Wakilaré.



Au terme de l'opération, plusieurs sites d'exploitation aurifère clandestins ont été démantelés, 1.575 individus contrôlés et 63 personnes arrêtées pour diverses infractions. D'importantes saisies ont été également opérées dont du chanvre indien, des caisses d'alcool, des paquets de cigarettes d'origine étrangère, des groupes électrogènes, des machines à sous, du mercure, du cyanure et des produits d'hydrocarbure.