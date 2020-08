Opération « Talatay Orange » : Y en a Marre s'invite au combat contre la hausse des forfaits d'Orange-SONATEL

Le mouvement Y’en a marre en synergie avec Seydina Kane Diallo, et ses camarades membre de la Coordination ” Team Boycott Orange ”, ont décliné ce mercredi, un nouveau combat contre l’Opérateur Orange. Ils comptent lancer l’opération « Talatay Orange » (les mardis de Orange), pour pousser à Orange-SONATEL de surseoir aux nouvelles offres mises sur le marché.



« Pour contraindre Orange à surseoir sa position, nous allons lancer cette fois-ci, l’opération « Talatay Orange ». Pour cela, nous allons organiser, tous les mardis, une mobilisation à travers des journées de Boycott devant les sièges de l’opérateur en éteignant les téléphones. Cela pour ne pas émettre ni recevoir d’appel ou des sms. Ce qui va permettre au Sénégal de recouvrer sa souveraineté nationale en matière de télécommunications. Cette fois-ci, nous allons associer le syndicat de Orange », a indiqué Seydina K. Diallo, lors de de leur conférence presse.



L’ARTP (Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes), en sa qualité de régulateur, investi d’une mission de service public avec ses déclinaisons naturelles en termes de protection de l’intérêt général et tenant compte du contexte de crise et de pandémie mondiale de Covid-19, a demandé à Orange-SONATEL, de surseoir aux nouvelles offres mises sur le marché. Face à une telle décision, Orange-SONATEL décide toujours de maintenir ses tarifs.