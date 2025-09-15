Opération coup de poing de la Gendarmerie de Dakar : 20 interpellations,128 véhicules contrôlés et 8 permis de conduire saisis

Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, les unités de la Légion de Gendarmerie de Dakar ont conduit une vaste opération dans leur secteur de compétence.



Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2025, de 22 heures à 04 heures du matin, la brigade territoriale de Sangalkam, appuyée par deux (02) escadrons de la Légion de Gendarmerie d’Intervention, deux (02) équipes cynophiles et deux (02) cellules du GIGN, a mené une opération d’envergure.



Cette action, mobilisant d’importants moyens logistiques, avait pour objectif de lutter contre les cambriolages dans les localités de Kounoune, Sangalkam et Keur Ndiaye Lo.



Le bilan de l’opération se présente comme suit :



- 128 véhicules contrôlés, dont 5 immobilisés pour diverses infractions ;



- 9 motos contrôlées ;



- 108 personnes contrôlées, dont 20 interpellées pour identification ;



- 8 permis de conduire saisis ;



- un sachet contenant de la poudre blanche non identifiée abandonné par un trafiquant ;



- 51 000 francs CFA d’amendes forfaitaires perçues.