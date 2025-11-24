Opération coup de poing : plus de 550 interpellations lors d’une mission conjointe Police–Gendarmerie

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a personnellement supervisé une opération conjointe d’envergure menée par la Police et la Gendarmerie nationales dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025. Cette initiative s’inscrit dans la volonté affichée de l’État de renforcer la lutte contre l’insécurité dans la région de Dakar.



L’opération a mobilisé plusieurs autorités de haut niveau, dont le gouverneur de la région de Dakar, le commandant de la Gendarmerie territoriale et le directeur de la Sécurité publique, accompagnés de leurs principaux collaborateurs. Le ministre a entamé sa tournée par un briefing de situation à la compagnie de gendarmerie de Keur Massar avant d’effectuer plusieurs visites de terrain. Sur le périmètre relevant de la Gendarmerie, il s’est rendu au croisement Keur Ndiaye Lo, au Pôle urbain de Diamniadio et à la Forêt de Mbao, à l’entrée de Keur Massar. Dans le secteur de la Police, il a visité le rond-point Gadaye sur la VDN 3, le rond-point des cimetières de Pikine ainsi que le quartier de Grand Yoff, au niveau du Bar Frontière.





Tout au long de la nuit, Me Cissé a félicité les forces de l’ordre pour leur engagement, rappelant l’importance de la camaraderie et de la complémentarité entre frères d’armes. L’opération, menée de 20 h à 6 h, a nécessité une mobilisation importante de moyens humains et matériels. Au total, 883 éléments ont été déployés, dont 527 policiers parmi lesquels 237 issus du Groupement mobile d’intervention et 356 gendarmes. Le dispositif comprenait 69 véhicules et motos destinés à la patrouille et à l’intervention, ainsi que deux chiens spécialisés dans la détection.





Les résultats ont été jugés significatifs. Les forces de l’ordre ont interpellé 554 personnes, dont 429 pour vérification d’identité et 69 pour ivresse publique manifeste. Dix-huit individus ont été arrêtés pour des infractions liées aux stupéfiants, les saisies portant sur 2,5 kg de chanvre indien, 310 g et divers cornets ou joints, auxquels s’ajoutent 30 képas de Kush et un conditionnement en vrac. Trente-quatre autres personnes ont été interpellées pour des délits tels que l’escroquerie, le vol, la rixe, l’abus sexuel sur mineur ou encore le racolage. Sur le plan routier, 347 pièces ont été saisies pour infractions au Code de la route. Les forces de sécurité ont immobilisé 149 motos et 38 véhicules légers, tandis que 26 engins ont été envoyés en fourrière.





Lors du point de presse tenu à l’issue de l’opération, le ministre a réitéré ses félicitations aux unités engagées, saluant notamment le commissaire de Grand Yoff et ses hommes. Il a affirmé la pleine disponibilité de son département à appuyer davantage les unités opérationnelles sur le terrain.