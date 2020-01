Opération de déguerpissement à Liberté 6: les mécaniciens accusent les riverains de trahison

L’opération de désengorgement des grandes artères de la capitale sénégalaise suit son cours. Mercredi, tard dans la nuit, les hommes du ministre du Logement, de l'Hygiène publique et du Cadre de vie, Abdou Karim Fofana, étaient à Liberté 6, afin de déguerpir les parkings irréguliers, garages et ateliers, mais aussi quelques petits commerces qui se trouvaient au bord de la voie publique. Ces impactés, trouvés dans leur lieux de travail, ont dénoncé la courte durée de la sommation qui était fixée de 48 heures.

Pis, ils ne comprennent pas comment le préfet a pu laisser les commerçants qui occupent la voie publique et venir sous les immeubles du quartier Liberté 6 pour les dégager. Toutefois, ces mécaniciens accusent les riverains de Liberté 6 qui se sont plaints, selon eux, auprès des autorités pour réclamer leur départ. « Et pourtant c’est nous qui assurons leur sécurité. Des bandits occupaient ces lieux, et c’est grâce à nous que les riverains peuvent dormir tranquille », ont-ils confié à l'équipe de PressAfrik qui a fait le déplacement sur les lieux.



Approchés, ces riverains n’ont pas voulu piper un mot sur les accusations portées sur eux.... Regardez !!!