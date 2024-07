Opération de désencombrement du Plateau : le maire Alioune Ndoye toujours droit dans ses bottes

Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye n'entend pas reculer d'un iota dans sa lutte contre le désencombrement du centre ville. C'est donc un combat de longue haleine qui s'installe entre autorités municipales du Plateau et marchands ambulants.

En atteste la journée d'hier qui a été particulièrement marquée par des violences. En cause les agents municipaux chargés de cette opération de déguerpissement se sont vus opposer une farouche résistance par les camelots. C'est donc dire que que la situation commence à prendre d'autres proportions. D'autant plus que les vendeurs ambulants n'entendent pas se laisser faire.



La mairie de Dakar plateau contre vents et marrées poursuit son initiative. Ce jeudi encore, les agents de la mairie ont investi le centre ville pour poursuivre le travail. Et c'est le même spectacle que celui d'hier qui s'est offert à eux.



L'édile de Dakar plateau abordant le sujet face à la presse a affiché sa ferme volonté de poursuivre les opérations de déguerpissement tant qu'il a l'aval de l'Etat. "Ce qui s'est passé au marché Sandaga est totalement inacceptable. Je rappelle aussi que nous allons assumer. Nous allons continuer ces opérations de déguerpissement jusqu'à ce que les autorités étatiques qui nous avaient instruits de procéder à ces opérations nous demandent d'arrêter", a confié le maire sur les ondes de la RFM lors du journal de ce midi.



Le maire de Dakar Plateau, au moment de confier ces mots à la RFM, le préfet de Dakar Dr Djiby Diallo était en conclave avec les marchands ambulants. Cette rencontre est pour, certainement, aboutir à une solution. D'ailleurs, la présidente du Haut conseil du dialogue social, madame Innocence Ntap Ndiaye a lancé un appel tendant à privilégier le dialogue. Elle a fait cette invite lors de son intervention dans la partie "point de vue" du journal midi de la RFM de ce jeudi.