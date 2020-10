Opération de sécurisation: 3.319 individus dont 89 étrangers interpelés en septembre

La police nationale a fait le bilan des opérations de sécurisation des populations et de leurs biens opérées durant le mois de septembre. Elle informe que 3.319 individus dont 89 de nationalités étrangères, ont été interpelés, dans un communiqué.



Ils ont été arrêtés pour divers délits. Parmi eux, 319 sont appréhendés pour atteintes aux biens (vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie), 268, pour infractions au code des drogues, 150, pour atteintes aux personnes (homicides, accidents mortels, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants, viol, attentat à la pudeur).



La même source de renseigner que 216 ont été interpellés pour atteintes à la paix publique, 87 pour infractions aux TIC (extorsion, transactions frauduleuses, harcèlement, chantage, injures), 442 pour ivresse publique et manifestation et 1765 pour vérification d’identité.