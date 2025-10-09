Opération de sécurisation à Mbour : plus de 60 individus arrêtés, de la drogue saisie et des véhicules immobilisés

Dans la nuit du mardi au mercredi, une vaste opération de sécurité a été menée par la police dans les villes de Mbour et Saly, mobilisant plusieurs unités pour lutter contre la criminalité. Le bilan fait état de plus de soixante individus interpellés, de véhicules immobilisés et de saisies de drogue, selon les autorités policières.





« Nous avons investi certaines zones de Mbour considérées comme criminogènes, à savoir le quartier Diamaguène et le rond-point Ndadier. Nous avons également effectué des descentes au niveau de Saly. Sur place, plus de soixante personnes ont été interpellées pour diverses infractions, des véhicules immobilisés et de la drogue saisie », a déclaré le commissaire central de Mbour Bara Niang.





Selon le chef du service départemental de la sécurité publique de Mbour, cette opération combinée a été lancée dans la nuit de mardi à mercredi, sous l’égide du commissariat central de Mbour, de concert avec les commissariats de Saly et Diamaguène.



Le Groupement mobile d’intervention (GMI) a également participé à l’opération, de même que des éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie.



« Cette descente policière de grande ampleur s’inscrit dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens, face à la recrudescence de la petite et grande délinquance », a souligné le commissaire central de Mbour.



« Nous voulons faire disparaître ce sentiment d’insécurité qui commence à s’installer. Parfois, la perception du danger est plus forte que la réalité. Une présence visible de la police est essentielle pour rassurer les populations », a expliqué le commissaire Niang.



