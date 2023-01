Opération de sécurisation dans le Sud: l’Armée sénégalaise annonce avoir perdu un soldat

L’Armée sénégalaise mène depuis le 14 janvier 2023, une Opération de sécurisation de la Zone Militaire numéro 5 de la Casamance (Sud du Sénégal) dans le but, explique-t-elle, « d’interdire toute tentative de sanctuarisation de la plus petite portion du territoire national par les bandes armées du MFDC ».



Selon un communiqué de la DIRPA parvenu ce vendredi à PressAfrik, les combattant du mouvement indépendantiste « cherchent désespérément à trouver et à sécuriser des espaces favorables à leurs activités criminelles, principalement centrées sur la culture et le trafic de chanvre indien ».



Cependant, annonce la DIRPA, au cours des opérations sur le terrain, l’Armée du Sénégal a enregistré un décès et 7 blessés dont 6 légers et un grave qui a été évacué par voie aérienne à l’hôpital principal de Dakar. Le soldat 2e Classe du Bataillon Commando Waly Faye est celui qui est tombé sur le champ de bataille.