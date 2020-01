Opération limite de propriétés : des extensions sur la VDN et Yengoulene démolis par la Descos

La Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Descos) a démarré son opération limite de propriétés, ce mercredi 15 janvier 2020. Les extensions de construction sur les deux voies de la VDN et le complexe Culturel Yengoulene, situé dans le quartier de Nord-Foire, ont été démolis.



Cheikh Niane, le propriétaire de Yengoulene, qui n’a que ses yeux pour regarder les murs de son complexe rasés, déclare avoir été informé un peu tard de cette opération : « Ils m’ont avisé, mais trop tard. Ce sont beaucoup de millions qui viennent d’être jetés à l’eau ».



Mais, le Directeur général (Dg) de la Dscos, colonel Saboury Ndiaye, n’est pas d’accord avec cette déclaration. Il précise qu’il a averti à temps tous les propriétaires de maisons concernées. « On a lancé cette opération, cela fait très longtemps. Les gens ont été avertis par des sommations. Si les populations n’ont manifesté aucune résistance, s'est parce que ce sont elles-mêmes, ces populations-mêmes, qui nous ont saisi à plusieurs reprises pour demander l’intervention de la Descos pour que ce désordre puisse prendre fin ».



Le Colonel Ndiaye de prévenir : « Tous ceux qui ont construit sur la voix doivent s’attendre aujourd’hui, demain, ou après demain à ce qu’on vienne libérer les espaces qu’ils ont occupé. Je peux vous assurer que les premières sommations que la Descos a servies remontent à 2016 ».



Un important dispositif sécuritaire a été mis en place, lors de l’opération, pour maîtriser un éventuel mouvement de résistance.