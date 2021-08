Operations de sécurisation à Keur Massar et Tivaouane peulh : 108 individus interpellés par la gendarmerie

La Légion de gendarmerie Ouest a mené samedi une vaste opération de sécurisation à Tivaoune peulh et Keur massar où plusieurs quartiers comme Baol, Darou Salam, Wakhal Diam Namora et « Mtoa » ont été visités. L’objectif visé est d’infléchir la tendance haussière de la délinquance dans la zone où le sentiment d’insécurité a fini de gagner les populations.



Deux cent soixante-quinze (275) gendarmes des unités territoriales et mobiles de Dakar ont été engagés dans cette opération afin de lutter contre les agressions et mettre un coup d’arrêt à la recrudescence du trafic de chanvre indien. Les formations d’élite de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) et du Groupe Cynophile de la Gendarmerie (CYNOGROUPE) y ont également pris part.



Au bilan, cent huit (108) individus ont été interpellés dont quatre (04) pour détention et port d’armes blanches, neuf (09) pour détention et usage de chanvre indien et quatre-vingt-quinze (95) pour identification. Des armes constituées de coupe-coupe, de pistolet artisanal et de marteaux ont été saisis et trois cent vingt-quatre mille (324.000) FCFA collectés au titre des amendes forfaitaires.