Organisation CAN 2027 : la CAF dévoile les six pays candidats, le Sénégal n’y figure pas

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce jeudi la liste des six (6) pays candidats pour une organisation de la Coupe d’Afrique des Nations. Et le Sénégal qui comptait se positionner pour l'organisation de la CAN 2027, ne figure pas sur la liste des pays ayant postulé pour accueillir l’évènement.



Les candidatures officiellement enregistrées par l'instance de football africain sont : l'Algérie, le Botswana, l'Égypte et le trio Kenya - Ouganda - Tanzanie.



« La CAF a reçu des déclarations d'intérêt de la part de six pays dans le cadre du processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. A l’expiration du délai fixé par l’administration, la CAF a enregistré quatre différentes candidatures. Les nations candidates sont (par ordre alphabétique) : l’Algérie, le Botswana, l’Égypte et le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie (candidature conjointe des trois pays) », lit-on dans le communiqué de la CAF parcouru par PressAfrik.



La CAF fait remarquer que tous ces « pays ont jusqu’au 23 mai prochain pour soumettre leur candidature finale et tous les documents nécessaires ».



En conséquence, la CAF annonce des « visites d’inspections entre le 1er juin et le 15 juillet 2023 avant que le Comité Exécutif de l’instance dirigeante tranche. On ne sait pas encore à quel moment la CAF désignera le pays hôte ».