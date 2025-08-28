Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Organisation CAN 2029, 2031, 2033 et 2035 : la CAF ouvre un appel à candidatures ce samedi
La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le lancement des appels à candidatures samedi, pour l’organisation des éditions 2029, 2031, 2033 et 2035 de la CAN. Cette information a été relayée par notre confrère Mansour Loum.

Alors que le Maroc s’apprête à accueillir la CAN 2025, la CAF ouvrira officiellement les candidatures pour les quatre prochaines éditions samedi prochain, en marge de la finale du CHAN opposant le Maroc à Madagascar.

Selon Mansour Loum, des appels à candidatures seront également lancés pour d’autres compétitions africaines. Parmi les nouveautés envisagées figurent un éventuel élargissement de la CAN Féminine, qui passerait de 12 à 16 équipes, ainsi que la création de nouvelles compétitions destinées aux jeunes.

Si le Sénégal avait un temps été pressenti pour postuler à l’organisation de l’une de ces CAN, une candidature semble aujourd’hui compromise compte tenu des difficultés financières que traverse le pays. 

Aminata Diouf

Jeudi 28 Août 2025 - 11:47


