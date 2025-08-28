Organisation CAN 2029, 2031, 2033 et 2035 : la CAF ouvre un appel à candidatures ce samedi

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le lancement des appels à candidatures samedi, pour l’organisation des éditions 2029, 2031, 2033 et 2035 de la CAN. Cette information a été relayée par notre confrère Mansour Loum.
Alors que le Maroc s’apprête à accueillir la CAN 2025, la CAF ouvrira officiellement les candidatures pour les quatre prochaines éditions samedi prochain, en marge de la finale du CHAN opposant le Maroc à Madagascar.
Selon Mansour Loum, des appels à candidatures seront également lancés pour d’autres compétitions africaines. Parmi les nouveautés envisagées figurent un éventuel élargissement de la CAN Féminine, qui passerait de 12 à 16 équipes, ainsi que la création de nouvelles compétitions destinées aux jeunes.
Si le Sénégal avait un temps été pressenti pour postuler à l’organisation de l’une de ces CAN, une candidature semble aujourd’hui compromise compte tenu des difficultés financières que traverse le pays.
⚽️🌍 La CAF va ouvrir l’appel à candidatures pour l'organisation des CAN 2029, 2031, 2033 et 2035. Ce sera samedi à Nairobi lors de l’AG avant la finale du CHAN.
Les autres compétitions vont aussi voir des appels à candidatures lancés. Du nouveau dans les compétitions…
