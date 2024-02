Otan: à Östersund, la Suède prépare un hub militaire de grande envergure

Du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, tous les trains mènent à Östersund, carrefour ferroviaire et routier d’autant plus important que, de l’autre côté des montagnes enneigées, se trouve Trondheim, en Norvège. « Le port libre de glace de Trondheim est une porte d’entrée dans la zone nordique pour l’Otan. C’est là que se trouvent d’énormes entrepôts (de l’Otan), les marines américains et le QG de l’aviation norvégienne », nous explique Erik Essen, coordinateur militaire pour la ville.



Le défi : moderniser rapidement les infrastructures pour permettre le transport de tanks et de centaines de milliers de soldats vers l’Arctique, la Finlande, voire les pays baltes. « Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine ? Que fera-t-elle après ? Attaquera-t-elle l’Ouest ? », s'interroge Niklas Daoson, maire d'Östersund. « Il y a cinq ans, personne n’aurait cru que la Suède pourrait se faire aspirer dans une guerre. Maintenant, c’est devenu une possibilité, ça peut arriver. Donc il faut qu’on utilise le temps qu’il nous reste pour reconstruire une défense crédible, pour le pays et en tant que membre de l’Otan », poursuit-il. Quelque 60 % des Suédois soutiennent le choix de leur pays d'intégrer l'Otan.



La Suède ne craint pas une attaque directe, mais que Moscou teste un jour la solidité de l’Alliance dans son voisinage. Elle se prépare donc à devenir un maillon logistique central de la défense du front Nord -Est de l’Otan