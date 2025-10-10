Ouakam : un réseau de trafic de Haschich «Ass Malick» démantelé, quatre (04) individus arrêtés

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office centrale pour la répression du trafic illicite des stupéfiant (Ocrtis), a mené une opération qui a permis de mettre fin aux activités d'un réseau de trafic de haschich opérant dans le secteur de Ouakam (commune de la ville de Dakar) et ses environs. Quatre individus ont été interpellés, il s'agit des nommés Taha Thiam, se disant chauffeur de Yango, Ibrahima Thiam, se disant chauffeur Yango, Maïssa Fall, se disant peintre, et le chef de bande, El Hadji Malick Diagne alias «Ass Malick» se disant pêcheur.



L'opération a été déclenchée suite à des renseignements concernant l'existence et les agissements du réseau dirigé par « Ass Malick ». Les enquêteurs de l'Ocrtis ont alors mis en place une stratégie d'infiltration, un agent a réussi à passer une commande de 50 grammes de haschich pour la somme de 220.000 Fcfa en utilisant deux intermédiaires dont Taha Thiam et Ibrahima Thiam, tous deux chauffeurs de Yango. Le lieu de la transaction a été fixé à la station Shell de Ouakam. C'est là que l'équipe d'intervention a intercepté le chef du réseau, El Hadji Malick Diagne, qui est arrivé à bord d'une moto conduite par Maïssa Fall, se disant peintre. Les quatre hommes ont été pris en flagrant délit, en possession des 50 grammes de drogue commandés. Informe « Libération »



Interrogé sur la provenance du drogue, El Hadji Malick Diagne a rapidement reconnu être le propriétaire de la marchandise. Il a également donné une piste quant à sa source d'approvisionnement, indiquant se fournir auprès d'un certain «Ada» dans la zone du parking de Ngor. La perquisition de son domicile à Ouakam, près du terminus de bus, a permis de confirmer l'étendue de son trafic. Les éléments de l'Ocrtis y ont découvert tout le matériel de conditionnement nécessaire à la revente de stupéfiants dont trois couteaux, une balance électronique et un rouleau de papiers film. En plus du haschich, la moto utilisée pour la livraison ainsi que plusieurs téléphones portables ont été saisis par les forces de l'ordre, rapporte le quotidien d’information.



Les quatre mis en cause sont actuellement en garde à vue. Ils font l'objet de poursuites pour "association de malfaiteurs et détention de drogue (haschich) aux fins de trafic".