Ouest Foire: le présumé meurtrier de Samba Diole, professeur en France, arrêté

Le présumé meurtrier de professeur Samba Sall, tué au cours "d’un cambriolage" à son domicile sis à Ouest Foire, a été arrêté par les gendarmes de la Brigade de Foire. Le mis en cause du nom de A.C, âgé de 24 ans, a été interpellé suite à la localisation du téléphone du défunt.



Interrogé, il a nié les faits, soutenant n’avoir pas participé au cambriolage. Mieux, il explique aux enquêteurs qu’il a acheté le téléphone, qui serait celui du défunt, à Colobane auprès d'un certain M.L.



Pour mieux convaincre les enquêteurs, A.C dit être un footballeur évoluant à l’étranger. Il confie qu’il est revenu au Sénégal à cause de l’arrêt des compétitions sportives dues à la pandémie du coronavirus. Pour subvenir à ses besoins, il a décidé de s’activer dans le marché noir du téléphone. Et, souligne-t-il, c’est de là-bas qu’il a acquis le mobile dans l’intention de le revendre.



Mais, ces allégations n’ont pas convaincu les gendarmes. Il a été placé sous mandat de dépôt avant d’être déféré auprès du procureur de la République de Dakar. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt.



Pour rappel, Samba Diole, âgé de 72 ans, a été retrouvé mort dans son appartement où il vivait seul, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 novembre 2020. Même si les circonstances du meurtre restent inconnues, la thèse d’un cambriolage qui a mal tourné est évoquée par le voisinage. Des blessures ont été notées sur le corps du défunt.