Ouganda : Yoweri Museveni candidat à sa succession à 75 ans

Le président ougandais Yoweri Museveni a été officiellement désigné par son parti, le Mouvement national de résistance (NRM), comme son candidat aux élections présidentielles de 2021.



Sa candidature devra être approuvée par la commission électorale du pays en novembre.



S'il se présente et gagne, M. Museveni - qui a dirigé le pays pendant 34 ans - sera au pouvoir pendant cinq autres années.



Bien que les autres partis n'aient pas encore officiellement annoncé de candidats pour les élections de janvier, le principal adversaire de M. Museveni sera probablement le musicien et homme politique Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, qui semble séduire les jeunes électeurs.



En 2017, le parti au pouvoir a fait usage de sa position dominante au Parlement pour voter massivement en faveur de la suppression de la limitation des mandats présidentiels.



Les opposants ont déclaré que M. Museveni avait ainsi eu la chance de devenir président à vie.



Le mois dernier, le corps électoral a annoncé que les élections auront lieu en janvier 2021, mais sans rassemblement de campagne en raison de la pandémie de coronavirus.



Des campagnes seront menées en ligne et par le biais de la radio et de la télévision, a-t-il déclaré. La radio est la forme de média la plus accessible en Ouganda.



Le parti au pouvoir semble déjà avoir un avantage sur l'opposition dans les campagnes puisque la plupart des stations sont détenues par des personnes favorables au NRM de Yoweri Museveni.