Ouganda : des appels à évacuer les sinistrés des glissements de terrain

Le bilan est lourd : au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 100 sont toujours portées disparues. Face à l'ampleur de la catastrophe, les voix s'élèvent pour demander la relocalisation des populations affectées.Ironi Muloni, ancienne ministre de l'Énergie, a insisté sur l'urgence d’évacuer les zones à risque afin de protéger les habitants et de prévenir d'autres tragédies.Le gouvernement continue d'acquérir des terres, mais regardez le résultat. Il est primordial que les gens soient évacués de cette zone car les pluies continuent. L'eau dévale des collines de toutes parts, les pluies sont trop fortes. Il est essentiel d’évacuer sans délai les habitants. Mon message à tous est simple : quittons cet endroit et trouvons refuge chez des proches ou dans des lieux sûrs. Mais quittons cet endroit.Les pluies torrentielles des derniers jours ont causé de graves inondations dans le nord-ouest, après que l'un des affluents du Nil a débordé. En réponse, le bureau du Premier ministre a émis mercredi une alerte aux catastrophes, signalant que plusieurs routes principales du pays étaient désormais impraticables.