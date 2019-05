Ouganda : une pirogue chavire avec des footballeurs sur le lac Albert

L'incident, qui s'est déroulé dimanche dans l'après-midi, aurait fait plus d'une dizaine de victimes.



Selon un porte-parole de la police, une mobilisation des pêcheurs locaux a permis de secourir 32 personnes.



La police et l'unité maritime militaire sont intervenues avec des plongeurs qui ont pu récupérer sept corps, selon notre correspondant à Kampala.



Parmi les victimes repêchées figure une gardienne de but. Plus de 20 autres personnes sont toujours portées disparues.



Les footballeurs avaient quitté Fofo, un village dans le district de Hoima, pour se rendre à Runga où ils devaient jouer des matchs amicaux entre hommes et femmes.



L'accident aurait été causé par une surcharge aggravée par un vent fort qui a soufflé peu après le départ du bateau.



Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants.



En 2016, une trentaine de footballeurs et de supporters s'étaient noyés lors du chavirement de la pirogue qui les transportait sur le lac Victoria.