Ouganda: vers l’ouverture à la CPI du procès in abstentia de Joseph Kony, chef du mouvement LRA?

Au cours des derniers mois, la CPI a fait diffuser des messages en anglais et en acholi sur des radios du nord de l’Ouganda, du Soudan du Sud, de Centrafrique et de RDC. Avant de pouvoir conduire une procédure in absentia, il faut en informer le fugitif, lui donner la chance de participer, c’est la règle. Mais rien n’indique que le chef de l’Armée de résistance du Seigneur a entendu ces messages, plaident les avocats.



Les avocats assurent que l’affaire n’est pas prête. Le procureur doit encore transmettre aux avocats la totalité des quelque 100 000 pages du dossier. Elles portent sur les 36 chefs d’accusation et d’horreurs perpétrées par la milice qui signait ses crimes en coupant les lèvres et les oreilles de ses victimes.



Ds audiences en Ouganda ?

Les juges n’ont par ailleurs pas encore tranché toutes les questions, notamment celle de savoir si les audiences pourront se dérouler en Ouganda, proche des sites de crimes et des victimes, comme le demande le procureur.



Cette procédure de mise en accusation se déroulera sur plusieurs jours. Elle permettra au procureur de faire enregistrer des témoignages devant les juges. De donner un poids légal à cette page sanglante de l’histoire de l’Ouganda. À ce jour, un seul responsable de la milice a été jugé à La Haye. Dominic Ogwen a été condamné à 25 ans de prison, qu’il purge dans une prison de Norvège.