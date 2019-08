Oui, plus de 40 % des exportations sénégalaises vont vers le reste de l’Afrique, (Africa Check)

Le Sénégal exporte-il autant en Afrique ?

Le Sénégal parmi les dix plus grands exportateurs vers le reste de l’Afrique

Combien le Sénégal importe-t-il du reste de l’Afrique ?

Magnifiant l’entrée en vigueur de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), en marge d’un atelier à Saint-Louis, le 18 juillet 2019, la ministre sénégalaise du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta a souligné que « le Sénégal exporte plus de 40 % sur le continent africain ».« Donc, la zone de libre-échange est une grande opportunité pour notre pays », a-t-elle ajouté.Africa Check a contacté le cabinet de la ministre du Commerce et des PME par téléphone puis par courriel, le 22 juillet 2019.Nos nombreuses relances sont restées, jusqu’ici, sans réponses.La dernière Note d’analyse du commerce extérieure, réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) en 2017, renseigne sur les principaux clients commerciaux du Sénégal à l’étranger.« Le Sénégal a principalement dirigé ses exportations de l’année 2017 vers les continents africain (42,1%), européen (28,9 %) et asiatique (20,2 %) », précise l’ANSD.Les ventes en direction de l’Afrique sont évaluées à 626 milliards de francs CFA contre 587,8 milliards de francs CFA en 2016.En revanche la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest , donnant la balance des paiements du Sénégal pour l’année 2017 (celle de 2018 n’est pas encore disponible sur le site de l’institution), indique que les exportations vers l’Afrique « sont évaluées à 815,6 milliards F CFA, soit 49,2 % du total des exportations ».Ces ventes sont dominées par « les produits à destination des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (44,9% des parts) », selon le document de la BCEAO.Selon l’ANSD, les ventes réalisées sur le continent africain en 2017 restent essentiellement dominées par « le ciment hydraulique », « les produits pétroliers », « les poissons frais de mer », « les bouillons », « les cigarettes », « les engrais minéraux et chimiques ».Les principaux clients africains du Sénégal sont le Mali, la Gambie et la Côte d’Ivoire.Dans le rapport 2019 intitulé « Développement économique en Afrique », la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement informe qu’ « en 2017, la part des exportations intrarégionales dans les exportations totales étaient de 16,6 % en Afrique, contre 68,1 % en Europe, 59,4 % en Asie, 55 % en Amérique et 7 % en Océanie ».Le document précise toutefois que « le commerce intra-africain serait sous-estimé compte tenu de l’ampleur du commerce informel ».Tout de même, le rapport classe Sénégal parmi les meilleurs exportateurs vers le reste du continent africain.« En 2015-2017, les 10 pays qui exportaient le plus à l’intérieur du continent étaient le Swaziland (70,6 %), la Namibie (52,9 %), le Zimbabwe (51,6 %), l’Ouganda (51,4 %), le Togo (51,1 %), le Sénégal (45,6 %), Djibouti (41,9 %), le Lesotho (39,9 %), le Kenya (39,3 %) et le Malawi (38,3 %) », selon ce rapport.L’ANSD révèle à travers la Note d’analyse du Commerce extérieure que le Sénégal a fait 17,8 % de ses importations en Afrique, en 2017.L’Europe demeure encore le principal fournisseur du pays avec 1 640,2 milliards de francs CFA.La France reste leader dans ce domaine avec 576,8 milliards de FCFA en 2017, devant « les Pays-Bas (161,3 milliards de FCFA), l’Espagne (148,9 milliards de FCFA), la Turquie (125,5 milliards