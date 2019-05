Oumar SARR au Dialogue national: « le Pds devait être présent »

Oumar Sarr, Secrétaire général adjoint du Parti démocratique Sénégalais (Pds) a répondu présent à l’appel au dialogue du chef de l’Etat Macky Sall. Alors que Me Abdoulaye Wade à publié un communiqué, hier lundi, pour indiquer que le PDS ne prendrait pas part au dialogue. Selon lui, le « Pape du Sopi » avait déjà donné son accord avant de se rétracter.



« Nous nous pensons que vu l’état du parti, vu que les instances ne se sont pas réunies sur cette question, vu l’enjeu national de ce dialogue-là, et l’importance des questions soulevées, nous pensons que nous devions être là. Vu que c’est un enjeu national, et un enjeu pour tout le pays. Nous sommes là aujourd’hui, et nous avons pris notre responsabilité après avoir échangé avec certains responsables de haut niveau du parti qui sont partout dans toutes les sections du pays, et même à l’extérieur, nous pensons que nous devons jouer notre rôle. Et aujourd’hui moi, je suis venu là, pour qu'on joue notre rôle », a indiqué Oumar Sarr.



Le Secrétaire général adjoint du Pds indique: « il y a quelques jours, j’ai échangé avec le Président Abdoulaye Wade sur cette question. Il m’avait donné son accord pour ce dialogue national. Ensuite, vous avez vu, qu'il y avait un communiqué désavouant cette prise de position. Mais je pense que nous notre rôle en tant que parti, et en tant que patriote, notre place est ici. Nous avons des propositions, et nous attendons des solutions. Nous voudrions les échanger, les confronter et prendre des positions qui sont des positions partagées ».



Aux yeux de M. Sarr, « le pouvoir est avec tout le monde. Le pays appartient à tout le monde ».