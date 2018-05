Oumar Sarr persiste et signe : "par A ou B Karim Wade battra campagne en 2019"

Les leaders du Parti démocratique sénégalais (Pds) étaient à Saint-Louis pour une tournée auprès de leurs militants. Ahmet Fall Baraya et Mayoro Faye ont pu taire leurs divergences pour mobiliser les militants et sympathisants de la formation libéral autour du Coordonnateur Oumar Sarr. Ce que ce dernier a d'ailleurs magnifié lors de son allocution avant d'annoncer que Karim Wade sera à Dakar pour faire face à Macky Sall.

"Ce qui est important, c'est l'unité retrouvée au sein du parti à Saint-Louis. (...) Je le répète, c'est Karim Meissa Wade qui est notre candidat. Il n'y a pas de plan B pour nous. Et par A ou B, il sera de la partie en 2019. Il viendra et battra campagne pour le Pds. Nous y travaillons et au moment opportun, il sera parmi nous", a déclaré le responsable libéral de Dagana



Oumar Sarr n'a pas manqué, selon nos confrères de L'As qui rapportent ses propos, de lancer des piques à l'endroit du Président Macky Sall, qu'il accuse d'avoir parrainé 32 des 47 listes recensées lors des dernières élections législatives. Selon lui, Macky a instauré le parrainage pour ne pas avoir à en découdre avec Karim Wade et Khalifa Sall.