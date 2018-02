Oumar Sarr va diriger une forte délégation du Pds à Porokhane ce jeudi

Le ballet des hommes politiques dans la cité religieuse de Porokhane continue. Après le chef de l'Etat, et le leader du parti Rewmi Idrissa Seck qui se sont succédaient dans le village de la mère du fondateur du Mouridisme, ce jeudi, c'est autour du Parti démocratique sénégalais de se rendre chez Sokhna Diarra Bousso pour faire leur "ziarra".

" Une forte délégation du PDS, dirigée par le Secrétaire Général National Adjoint et Coordonnateur Général du parti, Oumar SARR, accompagné de Me Madické NIANG, Président du groupe parlementaire"Liberté et Démocratie" et d'autres membres du comité directeur se rendra à Porokhane ce jeudi 22 février 2018, auprès du Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE à l'occasion du grand Magal de la vénérée Mame Diarra Bousso", peut-on lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik.



"La délégation est porteuse de la ziara du Président Abdoulaye WADE, Secrétaire Général National, du Candidat, Karim WADE et de l'ensemble des militantes et militants du PDS", poursuit le document.



mercredi Idrissa Seck s'est distingué par des flèches lancées à l'endroit du président de la République Macky Sall, qu'il accuse de traiter de manière indigne l'ancien président Abdoulaye Wade.