Ousmane Cissé, Dg des mines : « Il y a des aventuriers qui veulent brûler ce pays. »

Ousmane Cissé, Directeur général des mines et de la géologie a déclaré qu’il y a des aventuriers qui veulent brûler ce pays. Dans un entretiens avec nos confrères du journal « Libération », l’apériste parle de deux camps : « Nous avons deux camps, l’un prône la stabilité et l’émergence du pays, de l’autre côté il y a des aventuriers qui veulent brûler le pays ».



À ce niveau, dit-il, « il faudrait modérer surtout le président Wade qui a demandé au Sénégalais d’aller circuler dans les différents lieux pour brûler des listes. C’est inadmissible dans un Etat de droit. C’est pourquoi je demande à tous les acteurs politique de répondre à l’appel de Macky Sall comme vient de le faire Modou Diagne Fada ».



Le Directeur, général des mines et de la géologie s’est aussi prononcé sur l’affaire Khalifa Babacar Sall. « Aujourd’hui, la question qui est posée par rapport à Khalifa Sall est en cours de traitement. Et tout le monde se rappelle qu’il a même avoué ce qu’il a fait, les autres l’on fait. Nous sommes dans un de droit. Une accusation a été portée, il a des moyens de se défendre avec ses avocats. C’est un dossier devant la justice. Laissons cette dernière faire son travail », a-t-il conclu.