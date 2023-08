Ousmane Dembélé a signé avec le PSG jusqu'en 2028

Après plusieurs semaines d'attente, c'est désormais acté. Comme nous l'écrivions, Ousmane Dembélé a signé avec le PSG vendredi pour cinq ans. Les Parisiens ont déboursé 50 M€ d'euros pour s'attacher les services du joueur. Rappelé par le Barça lundi matin, l'international français (37 sélections, 4 buts) a effectué l'intégralité de la préparation avec les Catalans mais ne sera pas disponible ce samedi (21 heures) pour le match face à Lorient.



En 185 rencontres et six saisons passées à Barcelone, Dembélé aura inscrit 40 buts et délivré 43 passes décisives. Au niveau de son palmarès, il a remporté trois Championnats (2018, 2019, 2023), deux Coupes d'Espagne (2018, 2021) et deux Supercoupes d'Espagne (2018, 2023).