Ousmane Ngom à Macky Sall : «on aurait pu économiser de l’argent si l’opposition… »

Me Ousmane Ngom prédit au Président sortant et non moins candidat à sa propre succession d’une victoire éclatante et incontestable au soir du 24 février 2019. L’avocat qui lançait jeudi son mouvement «rebâtir le Sénégal avec Macky Sall» se dit convaincu que l’argent pour l’organisation de la Présidentielle de 2019 puisque l’opposition l’a déjà perdue.