Ousmane Sonko :« Les quolibets, les surnoms et les insultes, cela ne doit plus être PASTEF »

Ousmane Sonko a profité du congres de PASTEF à la Dakar Arena pour sonner la fin de la récréation comportementale et engager son mouvement dans une profonde refondation de son logiciel militant.





Le leader des Patriotes a fermement banni la culture de l'invective qui a longtemps marqué l'espace public. « Les quolibets, les surnoms et les insultes, cela ne doit plus être PASTEF ». Anticipant les stratégies de provocation de ses adversaires, il a exigé de ses troupes une posture de haute responsabilité ainsi qu'un respect absolu envers les institutions, les chefs coutumiers et les autorités religieuses du pays.







Ousmane Sonko inscrit cette cure de discipline au cœur d'une redoutable stratégie de structuration et de conquête électorale. Minimisant le départ récent de quelques cadres qu'il considère comme anecdotique, le président de PASTEF a fixé des objectifs d'organisation titanesques pour saturer le terrain politique notamment, la vente d'un million de cartes de membres et le déploiement de dix mille cellules de base.





En ordonnant à ses partisans de « sillonner le pays » et de piloter des inscriptions massives sur les listes électorales, il transforme définitivement son mouvement en un parti d'ordre et de gouvernement, entièrement focalisé sur les prochaines échéances.

