Ousmane Sonko : "Nous sommes en train de renégocier les accords liés au pétrole et au gaz"

Ousmane Sonko, tête de liste nationale du parti Pastef, a annoncé des mesures importantes concernant l'exploitation des ressources naturelles au Sénégal. Il a affirmé que le gouvernement a entamé une réévaluation des contrats dans les secteurs miniers et énergétiques, incluant l'or de Kédougou, le fer dans la Falémé, et le phosphate de Thiès, ainsi que le pétrole et le gaz.



« Nous avons commencé à auditer ces ressources et à réexaminer les contrats. Comme promis, nous sommes en train de renégocier les accords liés au pétrole et au gaz », a-t-il déclaré hier mardi dans la soirée, lors d'un meeting au stade régional de Matam. Il a insisté sur la volonté du gouvernement d’assurer une gestion plus transparente et équitable des ressources naturelles du pays.



Pour rappel, installé en mars, le nouveau gouvernement avait annoncé la réévaluation de certains accords jugés défavorables au pays. La commission, formée de hauts cadres de l’administration sénégalaise, d’experts dans les domaines pétrolier, minier, fiscal et économique, a été lancée, lundi 19 août, en présence du chef de gouvernement, Ousmane Sonko.



Le Sénégal a démarré en juin sa production pétrolière dans le champ de Sangomar (centre-ouest), où opère le groupe australien Woodside Energy.



Le début de l’exploitation du gaz naturel est attendu au second semestre de cette année pour le gisement de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), à la frontière avec la Mauritanie, développé par le britannique BP avec l’américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et la société publique nationale Petrosen.