Ousmane Sonko : «Techniquement, rien ne peut s’opposer à ma candidature»

Ousmane Sonko est convaincu de la validité de sa candidature. Et pour cause, le leader de la coalition Sonko Président affirme avoir réuni tous les documents qu’exige la loi pour lui permettre de prétendre succéder à Macky Sall en 2019. Car, informe-t-il, il est exclusivement de nationalité sénégalaise, dispose d’un casier judiciaire vierge, ainsi que d’un quitus attestant qu’il a versé sa caution. Cependant, il prévient que ce n’est pas encore le moment de dormir sur ses lauriers d’autant plus qu’il a eu vent de complots ourdis contre lui.

Concernant le parrainage, le leader de Pastef rappelle qu’il s’est battu corps et âme à l’Assemblée nationale lors de son vote afin qu’elle ne puisse pas passer, mais sans résultat.