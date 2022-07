Ousmane Sonko à Saint-Louis: "le Sénégal a la 3e réserve mondiale de gaz ". C'est FAUX !!!

"Le Sénégal a la troisième réserve mondiale de gaz"

Le PRÉSIDENT OUSMANE SONKO.

Épisode 5 : Les ressources naturelles

Nb: Votez massivement Yewwi askan wi et Wallu ( vote utile). pic.twitter.com/EU0x8g2yI2

— Panafricain🇸🇳🇬🇲🇸🇳 (@BIG_LION_221) July 26, 2022



Classement

Réserves Mondiales

Gaz

Dans un de ses discours de campagne fait à Saint-Louis, le leader de la coalition Yewwi Askan Wi, a affirmé devant populations et caméras que le Sénégal a la troisième plus grande réserve de gaz au monde après la Russie et l'Iran."Le plus important aujourd'hui, c'est le gaz. Est-ce que vous savez que le Sénégal détient la 3e réserve mondiale de gaz. La Russie détient la première réserve mondiale de gaz avec 47 trillions (il répète trillion et semble avoir perdu le terme qui suit. Il veut dire Trillions Cubic Meter,). L'Iran suit avec 33 Trillions Cubic Meter (TCM). Vous savez le pays qui suit ? C'est le Sénégal avec 32 milliards m3", a affirmé Ousmane Sonko.Une déclaration quasiment fausse sur toute la ligne. Une simple recherche sur le sujet en tapant les mots-cléssur le moteur de recherche Google aurait pourtant permis au leader politique d'avoir toutes les informations sur le sujet. Mais surtout de se rendre compte que le Sénégal ne figure même pas dans le classement des plus grandes réserves africaines de gaz.En effet, selon le rapport Statistical Review of World Energy 2021 de BP , publié le 8 juillet 2021, les réserves de gaz naturel dites « prouvées » dans le monde se chiffraient à 188,1 milliers de milliards de m3 à la fin de l’année 2020. Le pays affichant la réserve la plus importante est la Russie, avec une moyenne de 37,4 milliers de milliards de m3.Pour ce qui est des zones géographiques, l’essentiel des réserves de gaz naturel est concentré dans une région du monde : le Moyen-Orient. Il concentre à lui seul 40,3 % des réserves de gaz prouvées, soit 75,8 milliers de milliards de m3.Dans cette zone, c’est l’Iran qui se hisse en tête du classement. Le pays dispose de 32,1 milliers de milliards de m3 de gaz naturel, soit 17,1 % des réserves mondiales. Il est deuxième au monde derrière la Russie.À la deuxième place du podium du Moyen-Orient, on trouve le Qatar, avec 24,7 milliers de milliards de m3, ce qui représente 13,1 % des réserves à la surface du globe. À la troisième place, on retrouve l’Arabie Saoudite avec 6 milliers de milliards de m3.