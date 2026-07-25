Ousmane Sonko à ses militants : « Ne commentez pas les démissions, concentrez-vous sur le travail »

Dans le cadre du lancement de la campagne de vente des cartes de membre du parti Pastef, le leader Ousmane Sonko s'est rendu ce samedi à Khombole. Devant les sympathisants et militants, le président de l'Assemblée nationale a appelé à ne pas commenter les démissions au sein du parti et à rester « calmes et sereins » face aux provocations.



« Nous sommes dans une démocratie et chaque personne a la liberté d'opinion et d'association. Ceux qui rejoignent le Pastef sont plus nombreux que ceux qui quittent. Nous devons respecter le droit de chacun et chaque personne est libre de choisir d'aller là où il veut », a déclaré Ousmane Sonko.



« Nous devons leur souhaiter bon vent et rester focus sur le travail. On ne doit pas rester à commenter le départ des gens. Ce sont des détails. Je ne veux plus qu'on commente le départ de quiconque », a-t-il ajouté.



Le leader de Pastef a également invité ses militants à se concentrer sur les échéances à venir : « Nous allons vers des clarifications électorales. Chaque militant doit se battre pour qu'on atteigne 1 million de cartes, 10.000 cellules à travers le pays et mobiliser 4 à 5 millions d'électeurs. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous demande de vous concentrer sur le travail ».



Enfin, Ousmane Sonko a invité toute personne souhaitant intégrer le parti à se joindre à eux, affirmant que « le Pastef est le parti de tous les Sénégalais et que la porte est grandement ouverte ».